Соболев и Смоленцова заняли 4-е место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии

Сборная России заняла четвертое место в командных соревнованиях в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зимонхёэ (Австрия). Четвертую строчку по итогам соревнований заняла третья российская команда, которую представили Алексей Соболев и Полина Смоленцова. Победителем соревнований стала команда Австрии, за которую выступили Александр Пайер и Сабина Шеффманн. Вторую строчку заняла Германия (Штефан Баумайстер, Мелани Хошрайтер), на третьем месте — Корея (Ли Сан Хо, Хэ Рим Йон). Сноуборд Зимонхёэ (Австрия) Кубок мира Мужчины/Женщины Параллельный гигантский слалом. Командные соревнования Финал 1. Австрия (Александр Пайер, Сабина Шеффманн) 2. Германия (Штефан Баумайстер, Мелани Хошрайтер) 3. Корея (Ли Сан Хо, Хэ Рим Йон) 4. Россия (Алексей Соболев, Полина Смоленцова)