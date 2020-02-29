Австриец Бенжамин Карл стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в канадском Блю-Маунтине.

Второй — итальянец Мирко Феличетти. Третий — его соотечественник Роланд Фишналлер.

Россиянин Алексей Соболев занял четвертое место.

Сноуборд

Блю-Маунтин (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Бенжамин Карл (Австрия)

1. Мирко Феличетти (Италия)

3. Роланд Фишналлер (Италия)

4. Алексей Соболев (Россия)

Дмитрий Карлагачев и Игорь Слуев выбыли в 1/8 финала. Дмитрий Сарсымбаев в четвертьфинале.

В параллельном гигантском слаломе россиянки Наталья Соболева и Софья Надыршина выбыли в 1/8 финала. Милена Быкова — в четвертьфинале.

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия)

2. Зелина Йорг (Германия)

3. Сабина Шеффманн (Австрия)

4. Даниэла Ульбинг (Австрия)