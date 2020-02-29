Соболев — четвертый в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Канаде
Австриец Бенжамин Карл стал первым в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в канадском Блю-Маунтине.
Второй — итальянец Мирко Феличетти. Третий — его соотечественник Роланд Фишналлер.
Россиянин Алексей Соболев занял четвертое место.
Сноуборд
Блю-Маунтин (Канада)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Бенжамин Карл (Австрия)
1. Мирко Феличетти (Италия)
3. Роланд Фишналлер (Италия)
4. Алексей Соболев (Россия)
Дмитрий Карлагачев и Игорь Слуев выбыли в 1/8 финала. Дмитрий Сарсымбаев в четвертьфинале.
В параллельном гигантском слаломе россиянки Наталья Соболева и Софья Надыршина выбыли в 1/8 финала. Милена Быкова — в четвертьфинале.
Женщины
Параллельный гигантский слалом
1. Рамона Хофмайстер (Германия)
2. Зелина Йорг (Германия)
3. Сабина Шеффманн (Австрия)
4. Даниэла Ульбинг (Австрия)