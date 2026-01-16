Сноубордистка Пауль примет участие в отборочном к Олимпиаде этапе Кубка мира
Сноубордистка Кристина Пауль примет участие в этапе Кубка мира в Китае. Она выступает в дисциплине «сноуборд-кросс».
Сноубордист Арсений Томин, который ранее также получил нейтральный статус, не сможет принять участия в турнире в Китае.
«Кристина участвует, а Арсений не имеет очков FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. — Прим. ТАСС), к сожалению, поэтому не сможет выступить, так как после присвоения нейтрального статуса стартов перед Кубком мира не было по календарю FIS. Болеем за Кристину», — цитирует ТАСС президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова.
Этап Кубка мира пройдет 17-18 января и станет последней квалификацией Олимпиады-2026.
Источник: ТАСС
