16 января, 13:36

Сноубордистка Пауль примет участие в отборочном к Олимпиаде этапе Кубка мира

Руслан Минаев

Сноубордистка Кристина Пауль примет участие в этапе Кубка мира в Китае. Она выступает в дисциплине «сноуборд-кросс».

Сноубордист Арсений Томин, который ранее также получил нейтральный статус, не сможет принять участия в турнире в Китае.

«Кристина участвует, а Арсений не имеет очков FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. — Прим. ТАСС), к сожалению, поэтому не сможет выступить, так как после присвоения нейтрального статуса стартов перед Кубком мира не было по календарю FIS. Болеем за Кристину», — цитирует ТАСС президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова.

Аделия Петросян.Олимпиада-2026: кто из российских спортсменов уже отобрался на Игры в Италии

Этап Кубка мира пройдет 17-18 января и станет последней квалификацией Олимпиады-2026.

Источник: ТАСС
Денис Тихомиров
Кристина Пауль
Сноуборд
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
