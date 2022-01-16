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Сегодня, 08:00

Сноубордист Уайлд рассказал о различии в отношении к возрастным спортсменам в России и США

Рустам Имамов
Корреспондент
Вик Уайлд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский сноубордист Вик Уайлд в интервью «СЭ» выразил мнение о различии в отношении к ветеранам в спорте в России и в странах Западной Европы и США.

«Гораздо проще достичь результата, пока ты молод. В России проще привлечь и развивать молодых и перспективных, нежели поддерживать и помогать известным возрастным спортсменам. Поэтому нам приходится сложнее. В этом плане есть определенная разница в подходе с Европой и США. При этом я никогда не предлагал искусственно ограничивать спорт. Участие молодых атлетов в соревнованиях — это прежде всего вопрос к их родителям. Это их решение и их отношение к собственным детям. Я с этим сделать ничего не могу, а значит, и думать об этом смысла мало», — сказал Уайлд.

Вик Уайлд. «Я еще не все сказал в спорте. В Пекине у меня будет хороший шанс». Герой Сочи Вик Уайлд готовится еще к одной Олимпиаде

Отметим, что спортсмен уже несколько лет не выигрывает значимых наград на международном уровне и готовится к своей третьей Олимпиаде в 35 лет.

Олимпиада
Вик Уайлд
Сноуборд
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