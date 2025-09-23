Сноубордист Олюнин рассказал о тренировках с теннисистками Миррой и Эрикой Андреевыми

Серебряный призер Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе Николай Олюнин в разговоре с «СЭ» вспомнил о тренировках с теннисистками Миррой и Эрикой Андреевыми в Красноярске.

— У вас с Андреевыми был общий тренер по ОФП — Ольга Атылина. Думал ли ты на тех тренировках, что одна из этих девочек станет главной спортивной звездой Красноярска и одной из главных звезд России и мира?

— У Ольги Викторовны было много девочек-теннисисток. Но я видел, что Андреевы очень трудолюбивые. Никогда не пропускали тренировки. Им нравился процесс, получали от этого удовольствие. Мирра и Эрика очень коммуникабельные, веселые. Они живут этой тренировкой. Для них как будто нет в жизни чего-то другого. Просто трудяги. Ну и попали в нужные руки. Там же не только Ольга Викторовна работала. Был большой выстроенный процесс. Ольга Викторовна — это один из винтиков, который помог собрать этот механизм.

— То есть они все же отличались от других воспитанниц Ольги Викторовны?

— Не могу сказать с точки зрения тенниса. Я же не теннисист. Они магнитили к себе своим позитивом, какими-то человеческими качествами. Хотелось с ними побыть рядом, пообщаться. У них прекрасная, открытая, душевная семья. Но не скажу, что они прыгали дальше всех. Обычные дети.

— Но ты их все же запомнил.

— Да, потому что они, как и я, не пропускали тренировки. Поэтому частенько вместе были. У кого-то день рождения — сели и пиццу поели прямо на теннисном корте. В общем, атмосфера была приятная. Я, в принципе, тогда готовился к Олимпийским играм с мелкими, которые мне по колено, — сказал Олюнин «СЭ».