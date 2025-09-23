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23 сентября 2025, 18:15

Олюнин — о последствиях травмы на ОИ-2018: «Не могу ни сесть нормально, ни привстать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Серебряный призер Олимпиады в Сочи-2014 в сноуборд-кроссе Николай Олюнин рассказал «СЭ» о последствиях падения на Играх в Пхенчхане.

— У меня не сгибается колено до конца, только градусов на 120. Для моего вида спорта это катастрофически важно. Когда начинаешь обрабатывать трамплины, когда на стартовой секции тебе нужно полностью сгибаться — это упущенные даже не доли, а целые секунды. Конечно, сложно конкурировать с ребятами, которые полноценно двигаются. Да и в обычной жизни тяжело. Не могу ни сесть нормально, ни привстать. Я уже к этому привык. Живу с этим, — сказал Олюнин «СЭ».

Николай Олюнин.«Неприятно ехать под нейтральным флагом. Был бы молодым атлетом — стартанул». Призер Сочи-2014 Олюнин все еще выступает

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Николай Олюнин
Сноуборд
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