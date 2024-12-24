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Швейцарская сноубордистка погибла из-за схода лавины во время катания в горах

Камила Абдурахманова
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Сноубордистка сборной Швейцарии Софи Хедигер погибла в результате схода лавины в возрасте 26 лет, сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда Швейцарии.

23 декабря во время катания на сноуборде в горах Арозы с ней произошел инцидент.

Хедигер дважды занимала призовые места на этапах Кубка мира. Она участвовала в Олимпийских играх 2022 года и стала победительницей Универсиады 2023 года, которая проходила в Лейк-Плэсиде (США).

Источник: пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда Швейцарии
Сноуборд
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