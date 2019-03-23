Швейцарка Куммер и австриец Матис выиграла параллельный слалом на Кубке мира

На этапе Кубка мира по сноуборду в Винтерберге (Германия) состоялись соревнования в параллельном слаломе.
У женщин победу одержала швейцарка Патриция Куммер. На втором месте немка Зелина Йорг, на третьем - еще одна швейцарка Ладина Йенни. Россиянка Анастасия Курочкина выбыла в 1/8 финала, Елизавета Салихова - в четвертьфинале.
У мужчин победил австриец Лукас Матис. На втором месте немец Штефан Баумайстер, на третьем - словенец Жан Кошир. Россияне Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Вик Уайлд выбыли в 1/8 финала.
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Параллельный слалом
1. Патриция Куммер (Швейцария)
2. Зелина Йорг (Германия)
3. Ладина Йенни (Швейцария)
4. Даниэла Ульбинг (Австрия)
Анастасия Курочкина (Россия) выбыла в 1/8 финала. Елизавета Салихова - в четвертьфинале.
Мужчины
Параллельный слалом
1. Лукас Матис (Австрия)
2. Штефан Баумайстер (Германия)
3. Жан Кошир (Словения)
4. Тим Мастнак (Словения)
Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Вик Уайлд (все - Россия) выбыли в 1/8 финала.