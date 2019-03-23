Швейцарка Куммер и австриец Матис выиграла параллельный слалом на Кубке мира

На этапе Кубка мира по сноуборду в Винтерберге (Германия) состоялись соревнования в параллельном слаломе.

У женщин победу одержала швейцарка Патриция Куммер. На втором месте немка Зелина Йорг, на третьем - еще одна швейцарка Ладина Йенни. Россиянка Анастасия Курочкина выбыла в 1/8 финала, Елизавета Салихова - в четвертьфинале.

У мужчин победил австриец Лукас Матис. На втором месте немец Штефан Баумайстер, на третьем - словенец Жан Кошир. Россияне Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Вик Уайлд выбыли в 1/8 финала.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Патриция Куммер (Швейцария)

2. Зелина Йорг (Германия)

3. Ладина Йенни (Швейцария)

4. Даниэла Ульбинг (Австрия)

Анастасия Курочкина (Россия) выбыла в 1/8 финала. Елизавета Салихова - в четвертьфинале.

Мужчины

Параллельный слалом

1. Лукас Матис (Австрия)

2. Штефан Баумайстер (Германия)

3. Жан Кошир (Словения)

4. Тим Мастнак (Словения)

Андрей Соболев, Дмитрий Логинов и Вик Уайлд (все - Россия) выбыли в 1/8 финала.