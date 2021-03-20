Швейцарка Цогг победила в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду
16:37
На этапе Кубка мира по сноуборду в Берхтесгадене (Германия) завершились соревнования по параллельному слалому у женщин. Победу одержала швейцарка Джулия Цогг.
В тройку лучших также попали немецкие спортсменки Зелина Йорг и Каролин Лангенхорст. Россиянки Дарина Клинк, Софья Надыршина и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.
Берхтесгаден (Германия)
Кубок мира
Женщины
Параллельный слалом
1. Джулия Цогг (Швейцария)
2. Зелина Йорг (Германия)
3. Каролин Лангенхорст (Германия)
4. Цубаки Мики (Япония)
Дарина Клинк, Софья Надыршина и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.
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