Швейцарка Цогг победила в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду

На этапе Кубка мира по сноуборду в Берхтесгадене (Германия) завершились соревнования по параллельному слалому у женщин. Победу одержала швейцарка Джулия Цогг.

В тройку лучших также попали немецкие спортсменки Зелина Йорг и Каролин Лангенхорст. Россиянки Дарина Клинк, Софья Надыршина и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.

Берхтесгаден (Германия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Джулия Цогг (Швейцария)

2. Зелина Йорг (Германия)

3. Каролин Лангенхорст (Германия)

4. Цубаки Мики (Япония)

Дарина Клинк, Софья Надыршина и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.