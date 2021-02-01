Шон Уайт не смог возобновить карьеру из-за травмы

Самый знаменитый сноубордист мира Шон Уайт снялся с зимних X-Games всего за четыре часа до начала финала в cуперпайпе, сообщает ESPN.

Предполагалась, что выступление в Аспене станет для 34-летнего американца первым в сноуборде после трехлетнего перерыва, однако трехкратный олимпийский чемпион повредил колено на тренировке и решил не рисковать здоровьем.

Уайт в последний раз участвовал в соревнованиях по сноуборду на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, где он завоевал свою третью золотую медаль. Шон пытался пройти отбор на летние Олимпийские игры в Токио в скейтбординге, но потерпел неудачу.