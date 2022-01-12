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Сегодня, 18:06

Сборная России заняла второе место в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду

Евгений Петров
Корреспондент

На этапе Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне (Австрия) завершились командные соревнования в параллельном слаломе среди смешанных пар.

Победу одержала четвертая команда Австрии (Юлия Дуймовиц/Арвид Аунер). На втором месте вторая сборная России (Дмитрий Калагачев/Наталья Соболева). Третьей стала Германия-1 (Элиас Хубер/Рамона Терезия Хофмайстер).

Первая сборная России (Дмитрий Логинов/София Надыршина) заняла пятое место. Россия-3 (Игорь Слуев/Дарина Клинк) стала 13-й.

Бад-Гаштайн (Австрия)

Кубок мира

Мужчины/Женщины

Параллельный слалом. Командные соревнования

Финал

1. Австрия 4 (Австрия) (Юлия Дуймовиц/Арвид Аунер)

2. Россия-2 (Россия) (Дмитрий Калагачев/Наталья Соболева)

3. Германия-1 (Германия) (Элиас Хубер/Рамона Терезия Хофмайстер)

4. Швейцария-1 (Швейцария) (Невин Гальмарини/Ладина Йенни)

5. Россия-1 (Россия) (Дмитрий Логинов/София Надыршина)

6. Австрия-3 (Австрия) (Пайер Александр/Сабин Шёффман)

12. Россия-3 (Россия) (Игорь Слуев/Дарина Клинк)

Наталья Соболева
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Соболева заняла третье место в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду
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