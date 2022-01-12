Сборная России заняла второе место в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду
На этапе Кубка мира по сноуборду в Бад-Гаштайне (Австрия) завершились командные соревнования в параллельном слаломе среди смешанных пар.
Победу одержала четвертая команда Австрии (Юлия Дуймовиц/Арвид Аунер). На втором месте вторая сборная России (Дмитрий Калагачев/Наталья Соболева). Третьей стала Германия-1 (Элиас Хубер/Рамона Терезия Хофмайстер).
Первая сборная России (Дмитрий Логинов/София Надыршина) заняла пятое место. Россия-3 (Игорь Слуев/Дарина Клинк) стала 13-й.
Бад-Гаштайн (Австрия)
Кубок мира
Мужчины/Женщины
Параллельный слалом. Командные соревнования
Финал
1. Австрия 4 (Австрия) (Юлия Дуймовиц/Арвид Аунер)
2. Россия-2 (Россия) (Дмитрий Калагачев/Наталья Соболева)
3. Германия-1 (Германия) (Элиас Хубер/Рамона Терезия Хофмайстер)
4. Швейцария-1 (Швейцария) (Невин Гальмарини/Ладина Йенни)
5. Россия-1 (Россия) (Дмитрий Логинов/София Надыршина)
6. Австрия-3 (Австрия) (Пайер Александр/Сабин Шёффман)
12. Россия-3 (Россия) (Игорь Слуев/Дарина Клинк)