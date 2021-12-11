Российский сноубордист Соболев стал третьим на этапе Кубка мира в Магнитогорске

Российский сноубордист Андрей Соболев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на первом этапе Кубка мира.

В малом финале Соболев опередил итальянца Мирко Феличетти. В финале за первое место кореец Ли Сан Хо одержал победу над немцем Штефаном Баумайстером.

Первый этап Кубка мира проходит в Магнитогорске.

Сноуборд

Магнитогорск (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

Финал

1. Ли Сан Хо (Корея)

2. Штефан Баумайстер (Германия)

3. Андрей Соболев (Россия)

4. Мирко Феличетти (Италия)

Игорь Слуев, Дмитрий Логинов, Ярослав Степанко и Дмитрий Карлагачев выбыли в 1/8 финала.