Российский сноубордист Донских занял седьмое место на домашнем этапе Кубка мира в Красноярске

Российский сноубордист Даниил Донских занял седьмое место на домашнем этапе Кубка мира в Красноярске.

Победителем этапа стал немец Мартин Нерль. Вторую строчку занял австриец Якоб Душек, третьим стал канадец Элиот Гронден.

У женщин победу одержала британка Шарлотта Бэнкс, второй стала француженка Хло Трапеш, американка Линдси Джакобеллис заняла третье место. Лучшей из россиянок стала Мария Васильцова, завершившая соревнования на 9-й строчке.

Сноуборд

Красноярск (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Борд-кросс

Финал

1. Мартин Нерль (Германия)

2. Якоб Душек (Австрия)

3. Элиот Гронден (Канада)

4. Адам Ламберт (Австралия)

5. Гленн Де Блуа (Нидерланды)

6. Адам Диксон (Австралия)

7. Даниил Донских (Россия)

Женщины

Борд-кросс

Финал

1. Шарлотта Бэнкс (Великобритания)

2. Хло Трапеш (Франция)

3. Линдси Джакобеллис (США)

4. Белла Брокхофф (Австралия)

5. Микела Мойоли (Италия)

6. Стэйси Гэскилл (США)