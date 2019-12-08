Российские сноубордисты не смогли попасть в призы в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира

В России проходит эта Кубка мира по сноуборду. Российские спортсмены не смогли попасть в призы в параллельном гигантском слаломе.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия)

2. Ладина Йенни (Швейцария)

3. Клаудиа Риглер (Австрия)

4. Наталья Соболева (Россия)

Милена Быкова выбыла в четвертьфинале, Елизавета Салихова, Анастасия Курочкина и Софья Надыршина — в 1/8 финала.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Роланд Фишналлер (Италия)

2. Мирко Феличетти (Италия)

3. Бенжамин Карл (Австрия)

4. Радослав Янков (Болгария)

Дмитрий Логинов выбыл в 1/8 финала.