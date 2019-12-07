Российские сноубордисты не смогли попасть в призы в индивидуальном слаломе на этапе Кубка мира

В России проходит эта Кубка мира по сноуборду. Российские спортсмены не смогли попасть в призы в индивидуальном слаломе.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Ладина Йенни (Швейцария)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Юлия Цогг (Швейцария)

4. Зелина Йорг (Германия)

Анастасия Курочкина выбыла в четвертьфинале, Милена Быкова и Наталья Соболева — в 1/8 финала.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Маурицио Бормолини (Италия)

2. Александр Пайер (Австрия)

3. Андреас Проммеггер (Австрия)

4. Аарон Марк (Италия)

Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Ярослав Степанко и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала.