Российские сноубордисты не смогли попасть в призы в индивидуальном слаломе на этапе Кубка мира
12:25
В России проходит эта Кубка мира по сноуборду. Российские спортсмены не смогли попасть в призы в индивидуальном слаломе.
Сноуборд
Банное (Россия)
Кубок мира
Женщины
Параллельный слалом
1. Ладина Йенни (Швейцария)
2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
3. Юлия Цогг (Швейцария)
4. Зелина Йорг (Германия)
Анастасия Курочкина выбыла в четвертьфинале, Милена Быкова и Наталья Соболева — в 1/8 финала.
Сноуборд
Банное (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный слалом
1. Маурицио Бормолини (Италия)
2. Александр Пайер (Австрия)
3. Андреас Проммеггер (Австрия)
4. Аарон Марк (Италия)
Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Ярослав Степанко и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала.
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