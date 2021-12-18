Российская сноубордистка Надыршина заняла второе место на этапе Кубка мира в Италии

Россиянка София Надыршина заняла второе место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе в итальянском Кортине д'Ампеццо.

Победу одержала представительница Чехии Эстер Ледецка.

Сноуборд

Кортина-д`Ампеццо (Италия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

Финал

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Софья Надыршина (Россия)

3. Ладина Йенни (Швейцария)

4. Надя Окнер (Италия)

5. Даниэла Ульбинг (Австрия)

6. Сабина Шеффманн (Австрия)

9. Наталья Соболева (Россия)

11. Полина Смоленцова (Россия)

16. Милена Быкова (Россия)

20. Мария Волгина (Россия)

23. Елизавета Салихова (Россия)

28. Анастасия Курочкина (Россия)

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

Финал

1. Дарио Кавицель (Швейцария)

2. Ли Сан Хо (Корея)

3. Роланд Фишналлер (Италия)

4. Тим Мастнак (Словения)

5. Даниэле Багоцца (Италия)

6. Мирко Феличетти (Италия)

9. Ярослав Степанко (Россия)

10. Дмитрий Логинов (Россия)

15. Вик Уайлд (Россия)

22. Всеволод Мартынов (Россия)

24. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

31. Игорь Слуев (Россия)

32. Илья Витюгов (Россия)

33. Алексей Соболев (Россия)

44. Владимир Пнев (Россия)