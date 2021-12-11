Российская сноубордистка Надыршина победила на этапе Кубка мира в Магнитогорске
12:33
Российская сноубордистка Софья Надыршина одержала победу на первом этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.
В финале 18-летняя россиянка победила немку Рамону Хофмайстер. В малом финале за третье место еще одна представительница Германии, Каролин Лангенхорст выиграла у австрийки Юлии Дуймовиц.
Первый этап Кубка мира по сноуборду проходит в Магнитогорске.
Сноуборд
Магнитогорск (Россия)
Кубок мира
Женщины
Параллельный гигантский слалом
Финал
1. Софья Надыршина (Россия)
2. Рамона Хофмайстер (Германия)
3. Каролин Лангенхорст (Германия)
4. Юлия Дуймовиц (Австрия)
Милена Быкова, Полина Смоленцова и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю