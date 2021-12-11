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Российская сноубордистка Надыршина победила на этапе Кубка мира в Магнитогорске

12:33

Российская сноубордистка Софья Надыршина одержала победу на первом этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.

В финале 18-летняя россиянка победила немку Рамону Хофмайстер. В малом финале за третье место еще одна представительница Германии, Каролин Лангенхорст выиграла у австрийки Юлии Дуймовиц.

Первый этап Кубка мира по сноуборду проходит в Магнитогорске.

Сноуборд

Магнитогорск (Россия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

Финал

1. Софья Надыршина (Россия)

2. Рамона Хофмайстер (Германия)

3. Каролин Лангенхорст (Германия)

4. Юлия Дуймовиц (Австрия)

Милена Быкова, Полина Смоленцова и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.

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Иван Торопцев все материалы автора
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