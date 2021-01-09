Россиянин Слуев победил в параллельном гигантском слаломе на этапе в Скуоле

Российский сноубордист Игорь Слуев стал победителем параллельного гигантского слалома на этапе Кубка мира в Скуоле. В финале россиянин взял верх над поляком Михалом Новачиком.

В 1/8 финала россиянин Дмитрий Логинов уступил победителю, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд был дисквалифицирован в заезде против Штефана Баумайстера.

Ранее у женщин также победила представительница России Софья Надыршина.

Скуоль (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Игорь Слуев (Россия)

2. Михал Новачик (Польша)

3. Тим Мастнак (Словения)

4. Штефан Баумайстер (Германия)