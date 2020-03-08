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Решение о проведении юниорского ЧМ-2021 по фристайлу в Красноярске будет принято осенью

11:45

Решение о проведении чемпионата мира 2021 года по фристайлу среди юниоров в Красноярске будет приниматься на конференции Международной федерации лыжного спорта (FIS) осенью 2020 года, сообщает ТАСС.

Соревнования планируется провести на горнолыжном кластере «Сопка», построенном специально к Всемирной зимней Универсиаде-2019, которая прошла в Красноярске.

Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров проходил в России однажды — в 2006 году на курорте «Красное озеро» в Ленинградской области.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7925661

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