Решение о проведении юниорского ЧМ-2021 по фристайлу в Красноярске будет принято осенью

Решение о проведении чемпионата мира 2021 года по фристайлу среди юниоров в Красноярске будет приниматься на конференции Международной федерации лыжного спорта (FIS) осенью 2020 года, сообщает ТАСС.

Соревнования планируется провести на горнолыжном кластере «Сопка», построенном специально к Всемирной зимней Универсиаде-2019, которая прошла в Красноярске.

Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров проходил в России однажды — в 2006 году на курорте «Красное озеро» в Ленинградской области.