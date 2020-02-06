Решение о проведении ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу в России отложено до мая

Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет решение о возможности проведения чемпионата мира-2025 по сноуборду и фристайлу в Красноярске, информирует пресс-служба огранизации. Прием заявок завершится 1 мая.

— В связи с санкциями ВАДА против РУСАДА заявка России на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году не может быть рассмотрена. Однако РУСАДА обжаловало решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде. Поэтому совет FIS принял решение отложить процесс выдвижения кандидатов на проведение этих соревнований и вернуться к нему на конгрессе FIS в мае 2020 года. Если вердикт CAS будет вынесен к этому времени, то FIS примет решение о процессе и сроках выборов хозяина чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2025 года, — говорится в сообщении пресс-службы FIS.