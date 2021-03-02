Пять российских сноубордистов вышли в 1/8 финала на ЧМ

Три россиянина и две россиянки вышли в 1/8 финала в соревнованиях в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения).

По итогам квалификации в 1/8 финала у мужчин с двумя лучшими результатами вышли

Андрей Соболев и Дмитрий Логинов показали лучшие результаты в квалификации. Также дальше прошел Дмитрий Сарсембаев.

У женщин лучшей в квалификации стала София Надыршина. Также в 1/8 финала вышла Наталья Соболева.

Финалы пройдут позднее во вторник.