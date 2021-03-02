Пять российских сноубордистов вышли в 1/8 финала на ЧМ
14:18
Три россиянина и две россиянки вышли в 1/8 финала в соревнованиях в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения).
По итогам квалификации в 1/8 финала у мужчин с двумя лучшими результатами вышли
Андрей Соболев и Дмитрий Логинов показали лучшие результаты в квалификации. Также дальше прошел Дмитрий Сарсембаев.
У женщин лучшей в квалификации стала София Надыршина. Также в 1/8 финала вышла Наталья Соболева.
Финалы пройдут позднее во вторник.
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