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Пять российских сноубордистов вышли в 1/8 финала на ЧМ

14:18

Три россиянина и две россиянки вышли в 1/8 финала в соревнованиях в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду в Рогле (Словения).

По итогам квалификации в 1/8 финала у мужчин с двумя лучшими результатами вышли

Андрей Соболев и Дмитрий Логинов показали лучшие результаты в квалификации. Также дальше прошел Дмитрий Сарсембаев.

У женщин лучшей в квалификации стала София Надыршина. Также в 1/8 финала вышла Наталья Соболева.

Финалы пройдут позднее во вторник.

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