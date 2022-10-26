Президент федерации сноуборда России: «Уайлд еще сможет отобраться на Олимпиаду-2026 в Италии»

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе Вике Уайлде.

«Участники сборной? Возможно, Вик Уайлд будет отдельно участвовать, готовится по своему графику. Точнее, он в сборной команде. У нас одна команда, он в общем графике, просто он человек опытный, и мы, как говорится, идем навстречу спортсменам со стажем, которые знают, как подводить себя к сезону.

Вик с командой тренируется. Просто он много занимается индивидуально. Любит тренажерный зал, велодорожку, строит дополнительный график. Он, если что-то хочет попробовать, всегда с тренерским составом обсуждает, и ему идут навстречу. Если мы в Италии на Олимпиаду-2026 и будем выступать, он может отобраться, попасть в сборную», — приводил слова Тихомирова «КП Спорт».

Напомним, что 36-летний сноубордист вошел в состав сборной России на сезон-2022/23.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На Играх в Пекине спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.