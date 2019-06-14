Посольство России в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Дмитрия Кольцова

Посольство России в США в своем Твиттере заявило, что выясняет обстоятельства произошедшего с российским сноубордистом Дмитрием Кольцовым, который был застрелен в Лос-Анджелесе.

– Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Д.Кольцова, – говорится в сообщении.

По информации Los Angeles Times, нападение на Кольцова произошло в понедельник во второй половине дня – 30-летний Ретт Маккензи Нельсон из машины выстрелил в стоявшего на улице 31-летнего россиянина, который скончался на месте. ​

Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Д.Кольцова. pic.twitter.com/WOPGbqD5cV — Russian Consulate (@RusConsulateDC) 14 июня 2019 г.

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе