20:31 | Сноуборд

Посольство России в США выясняет обстоятельства убийства сноубордиста Дмитрия Кольцова

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Посольство России в США в своем Твиттере заявило, что выясняет обстоятельства произошедшего с российским сноубордистом Дмитрием Кольцовым, который был застрелен в Лос-Анджелесе.

Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Д.Кольцова, – говорится в сообщении.

По информации Los Angeles Times, нападение на Кольцова произошло в понедельник во второй половине дня – 30-летний Ретт Маккензи Нельсон из машины выстрелил в стоявшего на улице 31-летнего россиянина, который скончался на месте.

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

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