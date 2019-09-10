Олюнин стал депутатом городского совета Красноярска

Серебряный призер Зимних Олимпийских игр 2014 года Николай Олюнин избран депутатом городского Совета Красноярска от «Единой России», о чем сообщил в своем Instagram.

— В течении пяти месяцев шла предвыборная гонка за депутатский мандат в городском совете Красноярска, — написал Олюнин. — В напряженной , длительной борьбе, которая изобиловала грязными технологиями со стороны конкурентов, мне и моей профессиональной команде удалось победить.

Я хочу поблагодарить не равнодушных жителей Кировского района за доверие и возможность защищать их интересы в городском совете депутатов .

Верю, что смогу эффективно работать на благо горожан. Понимаю, что уважение и авторитет нужно заслужить , а это большая работа и я к ней готов .

Хочу поблагодарить всех хулиганов , которые испортили кучу моих плакатов, писали гадости в интернете, без вас эта гонка была бы не такой интенсивной, надеюсь вы улыбнетесь прочитав это сообщение.