На Урале без вести пропал чемпион России по сноуборду
Чемпион России по сноубордингу Андрей Палькин пропал без вести в городе Златоусте Челябинской области. Он ушел из дома 4 сентября и с тех пор на связь с родными не выходил, информирует «Российская газета».
— 4 сентября принято заявление от матери 26-летнего спортсмена, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — По ее словам, он и раньше мог какое-то время не появляться дома, но при этом всегда находился на связи. По заявлению матери в городе организованы розыскные мероприятия по установление местонахождения пропавшего.
К поискам спортсмена подключились и волонтеры, которые помогают в распространении листовок с приметами спортсмена.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2019/09/11/reg-urfo/na-urale-bez-vesti-propal-chempion-rossii-po-snoubordu.html