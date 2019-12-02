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Москва примет этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом в феврале 2020 года

13:56
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Москва примет этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом 1 февраля 2020 года, сообщил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Соревнования пройдут на Воробьевых горах

— 1 февраля 2020 года в Москве на Воробьевых горах состоится этап Кубка мира в параллельном слаломе, — приводит «РИА Новости» слова Тихомирова. — Соревнования пройдут на новой трассе с классной зоной финиша. Надеюсь, будет хорошее шоу.

Также 28 февраля — 1 марта проведем соревнования по биг-эйру. По статусу они будут приближены к Кубку мира, будет хороший состав участников. Есть перспективы, что в будущем будем претендовать на проведение этапа Кубка мира и в биг-эйре, но это не суть.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191202/1561847040.html

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