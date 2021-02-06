Логинов выиграл этап Кубка мира в Банном, Уайлд выбыл в 1/8 финала
12:50
Россиянин Дмитрий Логинов выиграл параллельный гигантский слалом на этапе Кубка мира в российском Банном.
Второе место занял другой россиянин Игорь Слуев. Замкнул тройку итальянец Мирко Феличетти.
Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала турнира.
Сноуборд
Банное (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Дмитрий Логинов (Россия)
2. Игорь Слуев (Россия)
3. Мирко Феличетти (Италия)
4. Эдвин Коратти (Италия)
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