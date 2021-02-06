Логинов выиграл этап Кубка мира в Банном, Уайлд выбыл в 1/8 финала

Россиянин Дмитрий Логинов выиграл параллельный гигантский слалом на этапе Кубка мира в российском Банном.

Второе место занял другой россиянин Игорь Слуев. Замкнул тройку итальянец Мирко Феличетти.

Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала турнира.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Игорь Слуев (Россия)

3. Мирко Феличетти (Италия)

4. Эдвин Коратти (Италия)