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Логинов выиграл этап Кубка мира в Банном, Уайлд выбыл в 1/8 финала

12:50
Дмитрий Логинов. Фото AFP
Дмитрий Логинов. Фото AFP
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Россиянин Дмитрий Логинов выиграл параллельный гигантский слалом на этапе Кубка мира в российском Банном.

Второе место занял другой россиянин Игорь Слуев. Замкнул тройку итальянец Мирко Феличетти.

Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала турнира.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Игорь Слуев (Россия)

3. Мирко Феличетти (Италия)

4. Эдвин Коратти (Италия)

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