Логинов стал вторым в параллельном слаломе на Кубке мира

На этапе Кубка мира по сноуборду в Секрет-Гардене (Китай) состоялись соревнования по параллельному слалому у мужчин. Россиянин Дмитрий Логинов занял второе место.

Победу одержал представитель Италии Даниэле Багоцца. Еще один представитель Италии Роланд Фишналлер на третьей позиции.

Другие российские спортсмены Дмитрий Карлагачев и Андрей Соболев выбыли в 1/4 финала. Их соотечественник Дмитрий Сарсембаев не сумел преодолеть барьер 1/8 финала.

Секрет-Гарден (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Даниэле Багоцца (Италия)

2. Дмитрий Логинов (Россия)

3. Роланд Фишналлер (Италия)

4. Чжан Ивэй (Китай)

5. Андрей Соболев (Россия)

6. Дмитрий Карлагачев (Россия)

10. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

21. Вик Уайлд (Россия)

22. Валерий Колегов (Россия)

26. Максим Рогозин (Россия)

Женщины

Параллельный слалом

1. Гун Найин (Китай)

2. Юлия Цогг (Швейцария)

3. Зелина Йорг (Германия)

4. Патриция Куммер (Швейцария)

5. Эстер Ледецка (Чехия)

6. Сабина Шеффманн (Австрия)

8. Мария Валова (Россия)

11. Наталья Соболева (Россия)

12. Милена Быкова (Россия)

21. Анастасия Курочкина (Россия)

22. Елизавета Салихова (Россия)