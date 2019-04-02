Курочкина и Логинов завоевали золото на молодежном чемпионате мира в Словении

Российская сноубордистка Анастасия Курочкина стала первой в параллельном гигантском слаломе на молодежном чемпионате мира в словенской Рогле. Второе место также заняла россиянка - София Надыршина. Третьей стала итальянка Ясмин Коратти.

У мужчин в такой же дисциплине золото завоевал Дмитрий Логинов. Вторым стал немец Элиас Хубер, третьим - еще один россиянин Ярослав Степанко.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Молодежный чемпионат мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Анастасия Курочкина (Россия)

2. София Надыршина (Россия)

3. Ясмин Коратти (Италия)

11. Анастасия Малахова (Россия)

12. Елена Болтаева (Россия)

17. Мария Валова (Россия)

28. Мария Волгина (Россия)

Сноуборд

Рогла (Словения)

Молодежный чемпионат мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Элиас Хубер (Германия)

3. Ярослав Степанко (Россия)

4. Илья Витюгов (Россия)

9. Игорь Слуев (Россия)

17. Степан Наумов (Россия)

18. Кирилл Кузнецов (Россия)

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