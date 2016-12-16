Кристина Пауль стала 8-й в дисциплине борд-кросс на этапе Кубка мира в Монтафоне

Американец Хаген Кирни одержал победу на этапе Кубка мира по сноуборду в Монтафоне (Австрия) в дисциплине борд-кросс. Второе место занял представитель Италии Омар Визинтин. Третий результат – у австралийца Алекса Паллина. Лучшим из россиян стал Николай Олюнин, занявший 13-е место.

В женской части соревнований первое место заняла представительница Австралии Белла Брокхофф. Французская сноубордистка Хло Трапеш стала второй. Третье место в активе американки Линдси Джакобеллис. Кристина Пауль, ставшая лучшей из представительниц России, показала 8-й результат.

Монтафон (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Борд-кросс

1. Х. Кирни (США)

2. Визинтин (Италия)

3. Паллин (Австралия)

4. Хьюз (Австралия)

5. Ператонер (Италия)

6. Соммарива (Италия)

13. ОЛЮНИН (Россия)

30. АНИСИМОВ (Россия)

44. ГУЗАЧЕВ (Россия)

45. ДИЛЬМАН (Россия)

Женщины

Борд-кросс

1. Брокхофф (Австралия)

2. Трапеш (Франция)

3. Джакобеллис (США)

4. Моэнн-Локко (Франция)

5. Самкова (Чехия)

6. Мойоли (Италия)

8. ПАУЛЬ (Россия)

11. ВАСИЛЬЦОВА (Россия)

21. ЛАПТЕВА (Россия)