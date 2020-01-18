Кастельет и Скотт Джеймс выиграли состязания в хаф-пайпе в Лааксе

Испанка Керальт Кастельет выиграла состязания в хаф-пайпе на этапе Кубка мира в швейцарском Лааксе. У мужчин первенствовал Скотт Джеймс.

Лаакс (Швейцария)

Кубок мира

Хаф-пайп

Женщины

1. Керальт Кастельет (Испания)

2. Цай Сютун (Китай)

3. Лю Цзяюй (Китай)

4. Руки Томита (Япония)

5. Цю Лэн (Китай)

6. Харуна Мацумото (Япония)

Мужчины

1. Скотт Джеймс (Австралия)

2. Юто Тоцука (Япония)

3. Тейлор Голд (США)

4. Ян Шеррер (Швейцария)

5. Юрий Подладчиков (Швейцария)

6. Чэйс Блэйкуэл (США)