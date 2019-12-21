Итальянка Мойоли выиграла этап Кубка мира по сноуборду в Италии в дисциплине борд-кросс

Итальянка Микела Мойоли стала победительницей на этапе Кубка мира по сноуборду в Италии в дисциплине борд-кросс. Второе место заняла француженка Хло Трапеш, тройку замкнула итальянка София Белингери.

Россиянка Юлия Лаптева выбыла в четвертьфинале.

Сноуборд

Сереньо (Италия)

Кубок мира

Женщины

Борд-кросс

1. Микела Мойоли (Италия)

2. Хло Трапеш (Франция)

3. София Белингери (Италия)

4. Белла Брокхофф (Австралия)

5. Фэй Гулини (США)

6. Зина Зайгенталер (Швейцария)

Юлия Лаптева выбыла в четвертьфинале.