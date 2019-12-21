Итальянка Мойоли выиграла этап Кубка мира по сноуборду в Италии в дисциплине борд-кросс
15:15
Итальянка Микела Мойоли стала победительницей на этапе Кубка мира по сноуборду в Италии в дисциплине борд-кросс. Второе место заняла француженка Хло Трапеш, тройку замкнула итальянка София Белингери.
Россиянка Юлия Лаптева выбыла в четвертьфинале.
Сноуборд
Сереньо (Италия)
Кубок мира
Женщины
Борд-кросс
1. Микела Мойоли (Италия)
2. Хло Трапеш (Франция)
3. София Белингери (Италия)
4. Белла Брокхофф (Австралия)
5. Фэй Гулини (США)
6. Зина Зайгенталер (Швейцария)
Юлия Лаптева выбыла в четвертьфинале.
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