Итальянец Марк победил в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду
16:44
На этапе Кубка мира по сноуборду в Берхтесгадене (Германия) завершились соревнования по параллельному слалому у мужчин. Победу одержал итальянец Аарон Марк.
В тройку лучших также попали австрийцы Александр Пайер и Арвид Аунер. Россияне Ярослав Степанко и Дмитрий Карлагачев выбыли в 1/8 финала.
Берхтесгаден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный слалом
1. Аарон Марк (Италия)
2. Александр Пайер (Австрия)
3. Арвид Аунер (Австрия)
4. Эдвин Коратти (Италия)
Ярослав Степанко и Дмитрий Карлагачев выбыли в 1/8 финала.
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