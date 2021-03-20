Итальянец Марк победил в параллельном слаломе на Кубке мира по сноуборду

На этапе Кубка мира по сноуборду в Берхтесгадене (Германия) завершились соревнования по параллельному слалому у мужчин. Победу одержал итальянец Аарон Марк.

В тройку лучших также попали австрийцы Александр Пайер и Арвид Аунер. Россияне Ярослав Степанко и Дмитрий Карлагачев выбыли в 1/8 финала.

Берхтесгаден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Аарон Марк (Италия)

2. Александр Пайер (Австрия)

3. Арвид Аунер (Австрия)

4. Эдвин Коратти (Италия)

Ярослав Степанко и Дмитрий Карлагачев выбыли в 1/8 финала.