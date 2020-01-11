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Хофмайстер выиграла параллельный гигантский слалом в Скуоле, Надыршина и Быкова — вторая и третья

17:07

Немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер стала победительницей этапа Кубка мира в Скуоле в параллельном гигантском слаломе. Россиянки София Надыршина и Милена Быкова стали второй и третьей соответственно. Елизавета Салихова и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.

Скуоль (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Рамона Хофмайстер (Германия)

2. София Надыршина (Россия)

3. Милена Быкова (Россия)

4. Мелани Хошрайтер (Германия)

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