Хофмайстер выиграла параллельный гигантский слалом в Скуоле, Надыршина и Быкова — вторая и третья
17:07
Немецкая сноубордистка Рамона Хофмайстер стала победительницей этапа Кубка мира в Скуоле в параллельном гигантском слаломе. Россиянки София Надыршина и Милена Быкова стали второй и третьей соответственно. Елизавета Салихова и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала.
Скуоль (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Параллельный гигантский слалом
1. Рамона Хофмайстер (Германия)
2. София Надыршина (Россия)
3. Милена Быкова (Россия)
4. Мелани Хошрайтер (Германия)
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