Хирано и Сютун победили на Кубке-мира в хаф-пайпе, Ленчевский занял 24-е место

На этапе Кубка мира по сноуборду в Купер Маунтине (США) завершились соревнования по хаф-пайпу.

У мужчин победил японец Рука Хирано. Вторым стала швейцарец Ян Шеррер. На третьей позиции японец Юто Тоцука. Россиянин Ярослав Ленчевский стал 24-м.

У женщин победу одержала китаянка Цай Сютун. Второй стала японка Сена Томита. На третьем месте испанка Керальт Кастельет.

Сноуборд

Купер Маунтин (США)

Кубок мира

Мужчины

Хаф-пайп

Финал

1. Рука Хирано (Япония) — 89.25

2. Ян Шеррер (Швейцария) — 88.50

3. Юто Тоцука (Япония) — 87.75

4. Аюму Хирано (Япония) — 87.25

5. Тейлор Голд (США) — 87.00

6. Чейз Джоси (США) — 85.25

24. Ярослав Ленчевский (Россия) — 46.00

Хаф-пайп

Финал

1. Цай Сютун (Китай) — 80.50

2. Сена Томита (Япония) — 76.00

3. Керальт Кастельет (Испания) — 70.50

4. Элизабет Хоскинг (Канада) — 65.75

5. Мицуки Оно (Япония) — 56.25

6. Беренайс Вики (Швейцария) — 54.25