Хирано и Сютун победили на Кубке-мира в хаф-пайпе, Ленчевский занял 24-е место
На этапе Кубка мира по сноуборду в Купер Маунтине (США) завершились соревнования по хаф-пайпу.
У мужчин победил японец Рука Хирано. Вторым стала швейцарец Ян Шеррер. На третьей позиции японец Юто Тоцука. Россиянин Ярослав Ленчевский стал 24-м.
У женщин победу одержала китаянка Цай Сютун. Второй стала японка Сена Томита. На третьем месте испанка Керальт Кастельет.
Сноуборд
Купер Маунтин (США)
Кубок мира
Мужчины
Хаф-пайп
Финал
1. Рука Хирано (Япония) — 89.25
2. Ян Шеррер (Швейцария) — 88.50
3. Юто Тоцука (Япония) — 87.75
4. Аюму Хирано (Япония) — 87.25
5. Тейлор Голд (США) — 87.00
6. Чейз Джоси (США) — 85.25
24. Ярослав Ленчевский (Россия) — 46.00
Хаф-пайп
Финал
1. Цай Сютун (Китай) — 80.50
2. Сена Томита (Япония) — 76.00
3. Керальт Кастельет (Испания) — 70.50
4. Элизабет Хоскинг (Канада) — 65.75
5. Мицуки Оно (Япония) — 56.25
6. Беренайс Вики (Швейцария) — 54.25
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