Откровенное фото кормления ребенка грудью от олимпийской чемпионки вызвало шок у подписчиков

Австралийская сноубордистка Тора Брайт в честь Дня матери выложила в Instagram серию фотографий, на которых она запечатлена вместе с ребенком.

Однако одна из фотографий вызвала не только волну восторга, но и получила порцию критики. На снимке именитая спортсменка кормит своего 10-месячного сына, стоя топлес вниз головой.

Некоторые подписчики сочли подобное откровенное фото довольно странным. На один из комментариев 34-летняя Брайт ответила.

«Это черт побери странно. Что ты хочешь этим доказать?», — написал один из подписчиков.

«Интересно... Вы не в себе!?», — ответила Брайт.

«Некоторые комментарии меня расстроили», — написала позже сноубордистка в сторис.

Стоит отметить, что подавляющее большинство комментариев имеют положительную оценку поста и конкретно этого фото.

«Лучшая позиция для кормления, которую я когда-либо видела», — написала одна из подписчиков.

Брайт — олимпийская чемпионка 2010 года в хафпайпе, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в хафпайпе, двукратная победительница X-Games в суперпайпе, а также бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в слоупстайле.