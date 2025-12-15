FIS предоставила нейтральный статус российской сноубордистке Травиничевой

Российская сноубордистка Мария Травиничева получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщает пресс-служба организации.

Ранее FIS одобрила нейтральные статусы для участия в международных турнирах четырем россиянам: лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, фристайлистке Анастасии Таталиной и двоеборцу Артему Галунину. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты на Олимпиаду-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

2 декабря стало известно, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Арбитры CAS обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.