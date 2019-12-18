Федерация сноуборда России обжалует дисквалификацию Автанеева

Федерация сноуборда России обжалует двухлетний срок дисквалификации многократного чемпиона России, чемпиона Универсиады-2019 в дисциплине хаф-пайп Никиты Автанеева. Спортсмен был дисквалифицирован на два года решением дисциплинарной комиссии РУСАДА за нарушение пункта антидопинговых правил «Непредоставление информации о местонахождении».

— Никита обращался уже в РУСАДА, чтобы нам предоставили это решение для обжалования, — сообщила РИА «Новости» первый вице-президент ФСР Наталья Подоровская. — Мы будем обжаловать срок дисквалификации в российском спортивном арбитражном суде, который находится у нас при торгово-промышленной палате. Но без документального решения РУСАДА мы не можем сделать это, ждем. Мы не согласны с решением комиссии РУСАДА по одному флажку. Никита признал два флажка. Мы хотим выйти на слушания и объяснить ситуацию с третьим флажком.

Автанеев никогда не нарушал антидопинговые правила. Он у нас единственный в хаф-пайпе. Дисквалификация на два года говорит о том, что он не сможет отобраться на Олимпийские игры 2022 года. Если бы дисквалификация была на год, мы бы смогли сохранить спортсмена для Олимпийских игр.