Этап Кубка мира в Москве перенесен на март из-за аномально теплой зимы

Этап Кубка мира по сноуборду в Москве перенесен на 6 марта, сообщает официальный сайт Федерации сноуборда России. Изначально он был запланирован на 1 февраля, спортсмены должны были соревноваться в параллельном слаломе.

Такое решение организаторы соревнований приняли в связи с аномально теплой зимой в столице и недостаточным количеством снега для строительства трассы.

— Плюсовая температура не позволяет заготовить достаточное количество снега, чтобы подготовить трассу на должном уровне и обеспечить безопасность участников, — заявила технический делегат и координатор международных стартов в России Дарья Панкратова. — После долгих консультаций с представителями FIS и тренерами иностранных команд нам удалось утвердить новую дату соревнований в столице. К сожалению, подобное происходит не только в России, но и в Европе, где также из-за неблагоприятных погодных условий меняют программу или даже отменяют соревнования.

Ранее этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, который также должен пройти в Москве, перенесен с 25 января на 15 февраля.