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Экс-сноубордиста сборной Канады подозревают в организации преступной группировки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший сноубордист сборной Канады Райан Веддинг может быть причастен к нескольким убийствам и наркоторговле, сообщает CNN.

ФБР предлагает 50 тысяч долларов за любую информацию, которая приведет к эстрадиции и аресту экс-спортсмена. Прокуратура США обвиняет 43-летнего Веддинга в организации преступной группировки, причастной к наркоторговле и нескольким убийствам.

В 2010 году Веддинга приговорили к 4 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками. По мнению властей США, бывший сноубордист возобновил преступную деятельность после освобождения. Утверждается, что он находился под защитой картеля Синалоа в Мексике.

В 2002 году Веддинг в составе сборной Канады участвовал в зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

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