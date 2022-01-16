Двукратный олимпийский чемпион Уайлд рассказал, по какой причине продолжает карьеру в 35 лет

Российский сноубордист Вик Уайлд в интервью «СЭ» рассказал о своей мотивации продолжать спортивную карьеру в 35 лет. Спортсмен сейчас готовится к Олимпиаде в Пекине.

«В моем решении продолжать карьеру было много различных причин… Я не ставлю себе цели такого порядка, не переживаю насчет них. Я просто чувствую, что еще не все сказал в спорте и могу достичь большего. Это точно. Сейчас я поменял сноуборд и впервые вышел на старт с новым пару дней назад. Сразу же почувствовал себя гораздо проще, результаты должны быть гораздо лучше, чем в прошлом году. Со сноубордом нужно говорить на одном языке, стать единым целым. Вы должны работать вместе, и от того, насколько вам легко управлять своей доской, зависит очень многое. С предыдущей были некоторые сложности, она не очень хорошо подходила под мой стиль. Новая — совсем другое дело. Так что постараюсь собраться и выступить так, чтобы прежде всего быть довольным самим собой. Это главное.

Можно также сказать, что я не знаю, что я могу делать лучше, кроме как гонять со склонов на сноуборде. Это получается у меня лучше всего в жизни. Я живу сноубордом и зарабатываю им. Мне это очень нравится, я получаю удовольствие. И стараюсь найти способы совершенствоваться даже сейчас, спустя столько лет», — сказал Уайлд.

Отметим, что спортсмен уже несколько лет не выигрывает значимых наград на международном уровне.