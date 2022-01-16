Двукратный олимпийский чемпион Уайлд рассказал о причинах неудачного периода в своей карьере

Российский сноубордист Вик Уайлд в интервью «СЭ» рассказал о том, почему после двух побед на Олимпиаде-2014 в Сочи он так и не смог выйти снова на прежний уровень.

«Последние пара лет выдались для меня крайне сложными, я был сосредоточен на некоторых других проблемах в моей жизни. Жизнь не всегда простая штука. Бывают ситуации, когда не получается концентрироваться на спорте, в жизни много других вещей, о которых нужно заботиться. И они бывают не менее важными, при этом могут отвлекать от твоего основного занятия… Если я сноубордист, это не значит, что моя жизнь состоит из сноуборда от и до. Я не могу кататься постоянно. Иногда результатов нет напрямую не по вашей вине. И это просто нужно принять и двигаться дальше.

Но сейчас я готов как никогда и горю желанием выступать. Верю, что новый сноуборд принесет мне успех и удачу. Мне нужно пройти отбор на Олимпиаду, и если получится, то я сделаю все, что от меня зависит, чтобы выиграть медаль. Больше чем 100%. Будет круто снова побеждать за Россию, страну, которая многое для меня сделала. Татарстан многое для меня сделал, поддержал в непростой момент», — сказал Уайлд.

Отметим, что спортсмен уже несколько лет не выигрывает значимых наград на международном уровне и готовится к своей третьей Олимпиаде в 35 лет.