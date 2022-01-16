Двукратный олимпийский чемпион Уайлд рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Российский сноубордист Вик Уайлд в интервью «СЭ» рассказал о том, где и кем планирует работать после того, как решит прекратить выступать на высшем спортивном уровне и завершит профессиональную карьеру.

«Мне очень интересны финансы, инвестирование. Было бы интересно поглубже познакомиться с этой сферой. Но я не знаю, где я буду полезен, полноценно задумаюсь над вопросом уже после завершения карьеры. Посмотрю по сторонам и решу, где я смогу полноценно реализоваться. Возможно, мне помогут мои знакомые, либо я начну свое дело. Бизнес мне тоже интересен.

Конечно, об Олимпиаде в Италии я не думаю. По окончании этого сезона многое в моей карьере станет ясно, некоторые важные вещи прояснятся. Я хочу прежде всего для себя понять, что мне нужно для качественной жизни. Это только сноуборд либо я могу быть хорош где-то еще? Пока ответа я сам для себя даже не нашел», — сказал Уайлд.

Отметим, что спортсмен уже несколько лет не выигрывает значимых наград на международном уровне и готовится к своей третьей Олимпиаде в 35 лет.