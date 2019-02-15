Дмитрий Логинов: "Благодаря Уайлду загорелся сноубордом, а через два года уже соревновался с ним"

Российский сноубордист Дмитрий Логинов подчеркнул, что во время Олимпиады в Сочи его вдохновил Вик Уайлд. Американец, перешедший в сборную России, взял два золота Игр-2014. Логинов на чемпионате мира-2019 выиграл состязания в параллельном слаломе и параллельном гиганте.
– Если честно, я еще на прошлом чемпионате мира настраивался выигрывать, но тогда не получилось, - цитирует Team Russia Логинова. - И с 2015 года я шел к этой награде. Мы летом очень усердно тренировались, и с физической готовностью по сезону не было никаких проблем. А вот с моральной – были, но я понимал, что мне это надо сделать.
– После первой победы изменились ощущения?
– Да, перед слаломом я вообще не волновался, у меня уже была медаль. Перед вторым стартом я по-настоящему поверил в себя и подумал: почему бы не взять и второе золото?
– У вас в детстве были кумиры?
– Когда уже начал смотреть крупные соревнования, серьезно интересоваться – Вик Уайлд. Очень запомнились его победы на Олимпиаде в Сочи, я после этого прямо серьезно загорелся сноубордом. Через год попал в сборную, и понеслась – еще через год я уже в основном составе соревновался с Виком. Если честно, все настолько быстро произошло, что даже не верится.
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/geroi/v-sochi-2014-moim-kumirom-byl-vajld-a-cherez-dva-goda-gonyalsya-s-nim-v-sbornoj-istoriya-rossijskogo-vunderkinda/