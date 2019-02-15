Дмитрий Логинов: "Благодаря Уайлду загорелся сноубордом, а через два года уже соревновался с ним"

Российский сноубордист Дмитрий Логинов подчеркнул, что во время Олимпиады в Сочи его вдохновил Вик Уайлд. Американец, перешедший в сборную России, взял два золота Игр-2014. Логинов на чемпионате мира-2019 выиграл состязания в параллельном слаломе и параллельном гиганте.

– Если честно, я еще на прошлом чемпионате мира настраивался выигрывать, но тогда не получилось, - цитирует Team Russia Логинова. - И с 2015 года я шел к этой награде. Мы летом очень усердно тренировались, и с физической готовностью по сезону не было никаких проблем. А вот с моральной – были, но я понимал, что мне это надо сделать.

– После первой победы изменились ощущения?

– Да, перед слаломом я вообще не волновался, у меня уже была медаль. Перед вторым стартом я по-настоящему поверил в себя и подумал: почему бы не взять и второе золото?

– У вас в детстве были кумиры?

– Когда уже начал смотреть крупные соревнования, серьезно интересоваться – Вик Уайлд. Очень запомнились его победы на Олимпиаде в Сочи, я после этого прямо серьезно загорелся сноубордом. Через год попал в сборную, и понеслась – еще через год я уже в основном составе соревновался с Виком. Если честно, все настолько быстро произошло, что даже не верится.