Чемпионат России по сноуборду перенесен на декабрь из-за коронавируса

Чемпионат России по сноуборду в параллельном слаломе, параллельном слалом-гиганте и в сноуборд-кроссе перенесен на декабрь, сообщает официальный сайт Федерации сноуборда России.

Отложенные из-за коронавируса соревнования были запланированы на 16-21 марта в Красноярске. Федерация уже отправила все еобходимые документы на утверждение в министерство спорта.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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