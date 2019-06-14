Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

10 июня в Лос-Анджелесе был застрелен чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов, сообщает Los Angeles Times. Обвинение предъявлено 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону, который также убил заместителя шерифа округа Джозефа Солано.

Нападение произошло в понедельник во второй половине дня – Нельсон из машины выстрелил в стоявшего на улице 31-летнего Кольцова, который скончался на месте. Также он выстрелил в спутника сноубордиста, но не попал.

Спустя час после инцидента Нельсон выстрелил в затылок полицейскому, который умер через два дня. Предполагается, что убийца не знал о его должности. Задержанный преступник также обвиняется в грабеже заправки и супермаркета.

Сообщается, что в конце мая Нельсон ушел из дома с пистолетом и не вернулся. Ранее он имел проблемы с наркотиками. Преступника ждет смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.