Бывший тренер рассказал об убитом в Лос-Анджелесе российском сноубордисте

Антон Благовидов, тренер сборной России по сноубордингу в 2009 – 2010 годах, назвал Дмитрия Кольцова очень веселым и добрым человеком.

В пятницу стало известно, что 31-летний россиянин был застрелен в Лос-Анджелесе. Местная полиция уже задержала подозреваемого.

– Я был его тренером в сборной России по сноубордингу. Хочу сказать, что это удивительно целеустремленный и трудолюбивый спортсмен, – приводит "КП" слова Благовидова. – Серфинг и сноуборд были, пожалуй, главными в его жизни. Он тренировался сутки напролет и у него очень неплохо получалось. Чувства страха у него совершенно не было. Он любил рисковать и делал это, сохраняя огромную любовь к жизни. Дима был очень веселым и добрым человеком. Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе.