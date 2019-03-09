Быкова завоевала золото на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российская сноубордистка Милена Быкова заняла первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.
Второе место заняла чешка Эстер Ледецка, тройку замкнула немка Шайен Лох.
Еще одна россиянка Наталья Соболева стала четвертой.
Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова выбыли в 1/8 финала. Мария Валова выбыла в четвертьфинале, уступив Милене Быковой.
Скуоль (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Параллельный гигантский слалом
1. Милена Быкова (Россия)
2. Эстер Ледецка (Чехия)
3. Шайен Лох (Германия)
4. Наталья Соболева (Россия)
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