Быкова завоевала золото на этапе Кубка мира в Швейцарии

Российская сноубордистка Милена Быкова заняла первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Скуоле.

Второе место заняла чешка Эстер Ледецка, тройку замкнула немка Шайен Лох.

Еще одна россиянка Наталья Соболева стала четвертой.

Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова выбыли в 1/8 финала. Мария Валова выбыла в четвертьфинале, уступив Милене Быковой.

Скуоль (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Милена Быкова (Россия)

2. Эстер Ледецка (Чехия)

3. Шайен Лох (Германия)

4. Наталья Соболева (Россия)

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