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Автанеев исключен из числа кандидатов в сборную России

07:31
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Победитель зимней Универсиады в дисциплине хаф-пайп Никита Автанеев исключен из числа кандидатов в сборную России на 2019 и 2020 годы, сообщает сайт Министерства спорта России.

Вчера было объявлено, что Автанаеев был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Он нарушил пункт 4.3 антидопинговых правил «Непредоставление информации о местонахождении». Решение комиссии РУСАДА было вынесено 29 октября.

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