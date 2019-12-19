Победитель зимней Универсиады в дисциплине хаф-пайп Никита Автанеев исключен из числа кандидатов в сборную России на 2019 и 2020 годы, сообщает сайт Министерства спорта России.

Вчера было объявлено, что Автанаеев был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Он нарушил пункт 4.3 антидопинговых правил «Непредоставление информации о местонахождении». Решение комиссии РУСАДА было вынесено 29 октября.