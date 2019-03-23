Андрей Соболев: "До сих пор не могу поверить, что выиграл"

Российский сноубордист Андрей Соболев, победивший в зачете параллельных дисциплин Кубка мира-2018/19, отметил, что не может поверить в свой успех.

– До сих пор не могу поверить, что выиграл. Это самая важная вещь, которую может выиграть спортсмен на Кубке мира, и я очень рад, – цитирует Соболева пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS). – Сезон был не самым лучшим. На чемпионате мира я был не так хорош. Однако победа на Кубке мира в параллельных дисциплинах – это потрясающе.